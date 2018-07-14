Silivri Belediyesi 57. Yoğurt Festivali kapsamında Yeni Türkü ve Zakkum grupları konser verdi.

Çok sayıda etkinliğin yapıldığı dün, yoğurt yeme yarışması ve konserler gerçekleştirildi.

Konserlerde, Yeni Türkü ve Zakkum sevilen şarkılarını seslendirdi. Ayrıca katılımcılara yoğurt ikram edildi.

Etkinlikte yöresel halk oyunları da sunuldu.

Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar, festivalin önemine değinerek, etkinliğe katılım sağlayan Silivrililere ve çevre ilçelerden gelen vatandaşlara teşekkür etti.

Festivalin sona ereceği bugün ise çeşitli etkinliklere yer verilecek, ayrıca sanatçılar Buray ve İlyas Yalçıntaş sahne alacak.