Cem Garipoğlu'nun ailesinin skandal bir koltuk fotoğrafı daha ortaya çıktı

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ailesinin sosyal medyada yaptığı paylaşım tepkilere neden olmuş ve skandal paylaşım kısa sürede sosyal medyadan kaldırılmıştı. Büyük tepki çeken fotoğrafın ardından ailenin başka bir paylaşımı daha ortaya çıktı. Söz konusu karede, mor bir koltuğun halen kullanıldığı görüldü.

Cem Garipoğlu tarafından 3 Mart 2009 tarihinde vahşice katledilen 17 yaşındaki Münevver Karabulut cinayeti tüm Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. Korkunç cinayetin ardından yıllar sonra bir paylaşımla ortaya çıkan iki fotoğraf detayı yine kan dondurdu. TAŞINDIKLARI EVE GÖTÜRÜLMÜŞ Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu kısa bir süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir fotoğraf yayınlamış ve gelen tepkiler üzerine fotoğraf silinmişti. Söz konusu fotoğrafta Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odada bulunan koltuğun Garipoğlu ailesinin taşındığı eve götürüldüğü ve kullanıldığı iddia edilmişti. BAŞKA KOLTUK DA KULLANILIYORMUŞ Ortaya çıkan yeni bir fotoğrafta ise Münevver Karabulut cinayetindeki karelerde yer alan koltuğun da halen aile tarafından kullanıldığı öne sürüldü.