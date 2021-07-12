Cem Garipoğlu'nun ailesinin skandal bir koltuk fotoğrafı daha ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cem Garipoğlu'nun ailesinin skandal bir koltuk fotoğrafı daha ortaya çıktı

Haberler.com - Haberler | Güncel

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ailesinin sosyal medyada yaptığı paylaşım tepkilere neden olmuş ve skandal paylaşım kısa sürede sosyal medyadan kaldırılmıştı. Büyük tepki çeken fotoğrafın ardından ailenin başka bir paylaşımı daha ortaya çıktı. Söz konusu karede, mor bir koltuğun halen kullanıldığı görüldü.

Cem Garipoğlu tarafından 3 Mart 2009 tarihinde vahşice katledilen 17 yaşındaki Münevver Karabulut cinayeti tüm Türkiye'yi dehşete düşürmüştü. Korkunç cinayetin ardından yıllar sonra bir paylaşımla ortaya çıkan iki fotoğraf detayı yine kan dondurdu.

TAŞINDIKLARI EVE GÖTÜRÜLMÜŞ

Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi S. Garipoğlu kısa bir süre önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir fotoğraf yayınlamış ve gelen tepkiler üzerine fotoğraf silinmişti. Söz konusu fotoğrafta Münevver Karabulut'un öldürüldüğü odada bulunan koltuğun Garipoğlu ailesinin taşındığı eve götürüldüğü ve kullanıldığı iddia edilmişti.

Silinen koltuk fotoğrafının ardından Cem Garipoğlu'nun ailesinden bir skandal paylaşım daha

BAŞKA KOLTUK DA KULLANILIYORMUŞ

Ortaya çıkan yeni bir fotoğrafta ise Münevver Karabulut cinayetindeki karelerde yer alan koltuğun da halen aile tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

Silinen koltuk fotoğrafının ardından Cem Garipoğlu'nun ailesinden bir skandal paylaşım daha

NE OLMUŞTU?

Tarih 3 Mart 2009'u gösteriyordu. Türkiye'de çok konuşulacak bir cinayet işlenmişti. 17 yaşındaki lise öğrencesi Münevver karabulut, 17 yaşındaki erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından Bahçeşehir'deki villada öldürülmüştü.

Silinen koltuk fotoğrafının ardından Cem Garipoğlu'nun ailesinden bir skandal paylaşım daha

KOĞUŞUNDA ÖLÜ BULUNMUŞTU

Cinayetin işlendiği 3 Mart 2009 gününden sonra 197 gün kaçan Cem Garipoğlu, 17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olmuştu. "Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu, 10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.

Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı
Vatandaşlar görür görmez fark etti! Cem Garipoğlu'nun ailesi paylaşımı silmek zorunda kaldı
Cem Garipoğlu'nun ailesinin skandal bir koltuk fotoğrafı daha ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Şentop Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Melisa Döngel Levent Yüksel
Spor Ali Koç Fatih Terim Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cem Garipoğlu'nun ailesinin skandal bir koltuk fotoğrafı daha ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 18:23:56. #1.16#

title