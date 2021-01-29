Silifkeli kadın ve çocuklara eğitim

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesindeki Gazi Çiftliği'nde üretici kadın ve çocukları için eğitim programı başlattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesindeki Gazi Çiftliği'nde üretici kadın ve çocukları için eğitim programı başlattı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca başlatılan kurslarda 33 kadına kompost ve organik gübre üretimi eğitimi ile 15 çocuğa mahremiyet eğitimi veriliyor.

Haftanın iki günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle gerçekleşen eğitimler bir ay sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya