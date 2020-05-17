Silifke'deki orman yangını kontrol altına alındı Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kargıcak Mahallesi Kayrak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüğü bünyesindeki çok sayıda personel ile 7 arazöz, üç su tankı ve bir helikopter bölgeye yönlendirildi.

Yangının büyümesi üzerine bölgeye çevre ilçelerden iş makineleri de sevk edildi.

Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 hektar kızılçam ormanı ve tarım arazisinin zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

Kaynak: AA