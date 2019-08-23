Silifke'de İmamuşaklılar Kırtıl dağında Yörük şenliği düzenledi

23.08.2019 10:53

Silifke İmamuşaklılar Toplumsal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğinin geleneksel hale getirdiği Yayla Yörük Şenliği'nin 14'üncüsü Kırtıl Dağında gerçekleştirildi.



Katılımın yoğun olduğu şenliğe Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altunok, Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından açılış konuşmasını yapan İmamuşaklılar Toplumsal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Helim Yapalak, şenliklerin yöre insanlarının kaynaşmasında önemli katkısının olduğunu belirterek, "Şenliklerimiz, yöre insanlarımızın böylesi güzel etkinliklerde, eğlencelerde buluşma yeri olarak bilinir. Yayla şenliklerimizin amacı, bu gelenek ve göreneklerimizin yöre insanlarımız tarafından unutulmaması ve vatandaşlarımızın birlik beraberliğini sağlamaktır. Bu sayede köylerimiz de unutulmamaktadır. Bizim hayatımızda gurbetçilik, göç, biz neredeysek kaderimiz olmuş. Bugün köylümüz, hemşehrilerimiz Türkiye'nin birçok değişik yerlerinde gurbette. Bu insanlarla ilişkileri koparmamak için her yıl şenlik yaparak bir arada olmaya özen gösteriyoruz, bu noktada bize destek olan Silifke Belediyesi'ne de teşekkür ederiz" dedi.



Silifke Belediye Başkan Vekili Altunok ise "Silifkeli olarak birlik ve beraberliğe en güzel örnekleri sergilemeye ve yaşatmaya hep beraber devam ediyoruz. İmamuşaklılar Derneği tarafından 14'üncüsü düzenlenen geleneksel Yayla Şenliklerinde sizlerle bir arada bulunmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Festivaller, şenlikler, eğlenceler ve geçmişten gelen ne varsa imkanlarımız ölçüsünde yaşatmaya, bu geleneklerimizi gelecek nesillere aktarmaya birlikte devam ediyoruz. Kırtıl şenliklerimiz yıllardır geleneksel hale getirilmekte, derneğimiz sayesinde bugünlere getirilmiştir. Derneğimizde bugüne kadar gelen kurumsal etkinlikler düzenleyen dernek başkanlarımıza, dernek üyelerimize, temsilcilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Silifke Belediyesi olarak imkanlarımız yetiğince derneğimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Kuran'ı Kerim ve mevlit okunmasıyla başlanan şenlikte Silifke Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü okçuluk takımı atış yarışması gerçekleştirdi. Silifke Folklor ekibi ve mahalli sanatçıların sahne aldığı şenliğin son bölümünde Karakucak Güreşleri ve Atıcılık yarışmalarında dereceye girenler ile festivale katkı sağlayanlara ödülleri ve teşekkür belgeleri takdim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA