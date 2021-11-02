Silifke'de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı, çatıları uçurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Silifke'de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı, çatıları uçurdu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okur - Haberler | Güncel
Silifke'de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı, çatıları uçurdu

MERSİN'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınayla birlikte çıkan hortumda balıkçı tekneleri battı, reklam tabelaları ile bazı evlerin ve bir restoranın çatısı ile pencereleri zarar gördü.

MERSİN'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınayla birlikte çıkan hortumda balıkçı tekneleri battı, reklam tabelaları ile bazı evlerin ve bir restoranın çatısı ile pencereleri zarar gördü.

Silifke ilçesi Tisan Mahallesi'nde sabah erken saatlerinde oluşan fırtına ve hortum, balıkçı barınağında bağlı bulunan iki teknenin batmasına neden olurken, çekici üzerinde duran tekneleri ters çevirdi. Fırtına ile birlikte oluşan hortum, teknelerin içinde bulunan malzemeleri ve sahilde bulunan kanoları çevreye savurdu. Hortum nedeniyle bazı evlerin ve bir restoranın çatısı ile pencereleri zarar görürken, bir marketin de meşrubat dolaplarını devirdi, camlarını kırdı. Belediye ekipleri mahallede temizlik çalışması başlattı.


Silifke'de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı, çatıları uçurdu

Silifke'de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı, çatıları uçurdu

Silifke'de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı, çatıları uçurdu

Silifke'de fırtınayla birlikte çıkan hortum tekneleri batırdı, çatıları uçurdu

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Okur - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title