Şili'den yollanan kart 30 yıl sonra İngiltere'deki alıcısına ulaştı
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Şili'den yollanan kart 30 yıl sonra İngiltere'deki alıcısına ulaştı

Şili'den yollanan kart 30 yıl sonra İngiltere'deki alıcısına ulaştı
BBC - Haberler | Dünya

Kart, o dönem İngiliz donanmasında görev yapan Neil Crocker, kayınpederine yollamıştı.

Neil Crocker, İngiliz Donanması'nda görev yaparken HMS Cumberland gemisiyle Falkland Adaları'ndan döndüğü sırada, 1991 yılında Şili'den ülkesine bir kart gönderdi.

Kart, Crocker'ın İngiltere'nin Dorset bölgesindeki Portland'da yaşayan kayınpederinin posta kutusuna yeni ulaştı.

HMS Cumberland, Falkland Adaları'ndaki üç aylık bir görevden dönüyordu ve Şili'deki kıyı kenti Valparaiso'da beş gün demirlemişti.

Neil Crocker, kartı yolladığını "hayal meyal" hatırladığını ve "havanın ve kumsalın çok güzel olduğundan" bahsettiğini söyledi.

Crocker, "Eve birkaç kart yollamıştım ve bir daha aklıma bile gelmedi" dedi.

Crocker 89 yaşındaki kayınpederinin kartı alınca biraz kafasının karıştığını belirtti.

Kartta "Londra 1991" damgası bulunuyor, bu da aslında İngiltere'ye zamanında gönderildiğini gösteriyor.

Crocker, "30 yıl boyunca bir posta ayırma ofisinde bir köşede duyordu ve en nihayetinde adrese ulaştı. Gerçekten kayda değer bir hikaye" dedi.

Kartta 22 pencelik pul bulunuyor ve üç adet de iğne deliği var. Yani kart bir yerlerdeki panoda asılı kalmış olabilir.

Crocker da "Kartın nerelere gittiğini hiç bilemeyeceğiz. Bu bir gizem" diye konuştu.

Şili'den yollanan kart 30 yıl sonra İngiltere'deki alıcısına ulaştı
Şili'den yollanan kart 30 yıl sonra İngiltere'deki alıcısına ulaştı
BBC
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