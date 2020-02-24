Şili'de protestolar: Latin Amerika'nın en büyük müzik festivali protestoların gölgesinde başladı

24.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:12

Latin Amerika'nın en büyük müzik festivali, ekonomik eşitsizlik ve işsizlik protestoları gölgesinde başladı.



Şili'nin başkenti Santiago'nun 120 kilometre batısında yer alan sahil beldesi Vina del Mar'da yapılan dünyaca ünlü müzik festivali, 'kızgın' protestocuların hedefindeydi. Ülkede son birkaç aydır devam eden eylemler kapsamında festivalin açılışını protesto eden kalabalık, etkinliğin düzenlendiği binaya girişleri engellemeye çalıştı. Euronews.com'da Görüntüle