Şili'de kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şili'de kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şili'de bir AVM'nin içindeki kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişiminde bulunulurken, o anlar kameralara yansıdı.

İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi
İnşaat işçisi genç adam boğazı kesilerek vahşice katledildi

Şili'de bir AVM'nin içindeki kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişiminde bulunulurken, o anlar kameralara yansıdı.

Şili'nin başkenti Santiago'da bulunan bir AVM'nin içindeki kuyumcuya dün güpegündüz soygun girişiminde bulunuldu. Saat 13.00 sıralarında AVM'ye giren 7 hırsız, ellerinde taşıdıkları balyoz ve silahlarla kuyumcuyu tehdit etti. Hırsızlar, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından engellendi. Hırsızların, polis ekiplerine ateş açması sonucu arbede yaşandı. Olayda Bir polis memuru yaralandı. Hırsızlar, soygunu gerçekleştiremeyeceklerini anlayınca AVM'nin yakınlarındaki araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Zanlıların kaçtığı aracın çalıntı olduğu bildirildi. Şu ana kadar 2 hırsızın yakalandığı açıklandı.

Soygun girişimi kameralara yansıdı. Görüntülerde, AVM'de bulunan birkaç müşterinin çatışmadan korunmak için saklandığı ve birkaç kişinin ise panik içinde dışarı çıkmaya çalıştığı görüldü.

(Serkan Bayar/İHA)

Şili'de kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişimi
Şili'de kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişimi
Şili'de kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişimi
Şili'de kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Merve Dizdar Berrak Tüzünataç Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şili'de kuyumcuya balyoz ve silahlı soygun girişimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 22:14:07. #1.14#
title