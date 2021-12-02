Şili'de kuyruğunu silah gibi kullanabilen dinozor türü keşfedildi - Haberler
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Şili'de kuyruğunu silah gibi kullanabilen dinozor türü keşfedildi

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel
Şili'de kuyruğunu silah gibi kullanabilen dinozor türü keşfedildi

Şili'de kuyruğunu silah gibi kullanabilen bir dinozor türüne ait fosil bulundu.

Şili'de kuyruğunu silah gibi kullanabilen bir dinozor türüne ait fosil bulundu.

CNN'in haberine göre, Patagonya bölgesindeki Magallanes kentinde "Stegouros elengassen" adlı dinozor fosili bulundu.

Yaklaşık 2 metre boyunda olduğu belirtilen dinozorun 71- 74 milyon yıl öncesine ait olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları, dinozor fosilinin kuyruğunun bir zırha sahip olduğuna ve silah gibi kullanılabildiğine dikkat çekti.

Söz konusu kuyruğun yaprak şeklinde ve kemikleşmiş çıkıntıları olduğu belirtildi.

Araştırmacı Sergio Soto Acuna, kuyruğun son derece tuhaf olduğunu ve silah gibi kullanılabildiğini ifade etti.

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AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Son Dakika Haberleri

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