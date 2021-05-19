Şili'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
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Şili'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Anadolu Ajansı / Yusufcan Sarıkaya - Haberler | Güncel

Şili'de, Filistin kökenlilerin öncülüğünde yaklaşık bin kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak için araç konvoyu düzenledi.

Şili'de, Filistin kökenlilerin öncülüğünde yaklaşık bin kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak için araç konvoyu düzenledi. Başkent Santiago'nun Los Condes bölgesinde Filistin Spor Kulübü Stadyumu önünde toplanan göstericiler, araçlarıyla şehir turu attılar.

Şili'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Şili'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Şili'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Şili'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusufcan Sarıkaya

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