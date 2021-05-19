Şili'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
Şili'de, Filistin kökenlilerin öncülüğünde yaklaşık bin kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak için araç konvoyu düzenledi.
Şili'de, Filistin kökenlilerin öncülüğünde yaklaşık bin kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak için araç konvoyu düzenledi. Başkent Santiago'nun Los Condes bölgesinde Filistin Spor Kulübü Stadyumu önünde toplanan göstericiler, araçlarıyla şehir turu attılar.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusufcan Sarıkaya