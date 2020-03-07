Şili'de hükümet karşıtı eylemler 20'nci haftasında
Haberler » Dünya » Şili'de hükümet karşıtı eylemler 20'nci haftasında - Haberler

Şili'de hükümet karşıtı eylemler 20'nci haftasında

Şili'de binlerce kişi Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera ve hükümetini protesto etmek için başkent Santiago'daki Plaza İtalia meydanında toplandı.

07.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:14
Şili'de hükümet karşıtı eylemler 20'nci haftasında

'de 18 Ekim 2019'da başlayan karşıtı protestolar 20'nci haftasına girdi. Metro ücretlerine yapılan zamlarla sokağa çıkan protestocular, Devlet Başkanı ve hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini belirterek başkent Santiago'da yeniden bir araya geldi.


Binlerce kişi, Şili'deki yılın en büyük mitingi için cuma günü Plaza İtalia Meydanı çevresinde toplandı. Polislerin yoğun güvenlik önlemi aldığı mitingte, protestocular ve polis arasında sert çatışmalar yaşandı. 10 kişinin gözaltına alındığı gösteride polis, su ve biber gazıyla müdahale etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler