Şili'de halk genel seçimler için sandık başına gitti

BUENOS Şili'de devlet başkanı ile yardımcısının belirleneceği genel seçimler için oy verme işlemi sona erdi.

Şili saatiyle sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 18.00'de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.

Şili Seçim Servisi Başkanı Patricio Santamaria, sandıkların kapanmasından kısa süre önce, oy verme merkezlerinde sırada bekleyen kişiler oyunu kullanmadan kayıtlı oldukları sandıkların kapanmayacağını söyledi.

Şili halkı, bu seçimlerde kurulan 46 binden fazla sandıkta yeni devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra Senatonun 50 üyesinden 27'si ile Temsilciler Meclisinin 155 üyesini belirlemek için oy kullandı.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili'de 15 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunuyor. Ülkede oy kullanmak kanunen zorunlu olmamasına rağmen bu seçimlere katılımın yüksek olması bekleniyor.

AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

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