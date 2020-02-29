: Şili'de göstericiler polisle çatıştı

29.02.2020 07:05 | Son Güncelleme: 29.02.2020 07:07

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde göstericiler polisle çatıştı.

Göstericilerin başlıca toplanma noktası İtalya Meydanında binlerce gösterici, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera hükümetine karşı düzenlenen gösteriler sırasında polisle çatıştı.

Kaynak: AA

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