Şili'de göstericiler polisle çatıştı
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Şili'de göstericiler polisle çatıştı

Şili'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde göstericiler polisle çatıştı.

29.02.2020 07:05 | Son Güncelleme: 29.02.2020 07:07
Şili'de göstericiler polisle çatıştı

'de metro ücretine yapılan zam ile başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilerde göstericiler polisle çatıştı.

Göstericilerin başlıca toplanma noktası Meydanında binlerce gösterici, Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera hükümetine karşı düzenlenen gösteriler sırasında polisle çatıştı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Şili'de göstericiler polisle çatıştı
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