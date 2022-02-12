Şili'de göçmen karşıtı protestocular yol kapattı

Şili'de bir kamyon şoförünün göçmenlerle tartıştıktan sonra köprüden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından sokaklara dökülen kamyon şoförleri, artan suç ve göçe karşı gerçekleştirdikleri protestolarda yollara kapatarak kurdukları bariyerleri ateşe verdi.

Şili'nin kuzeyinde kamyon şoförleri, bir meslektaşlarının göçmenlerle tartıştıktan sonra köprüden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından sokaklara döküldü. Başta liman kenti Iquique ve Antofagasta olmak üzere ülkenin farkı yerlerinde kamyonlarıyla yolları kapatan işçiler, kurdukları bariyerleri ateşe verdi. Iquique'de havalimanına giden yolun engellenmesiyle ülke genelindeki uçuşlarda aksama yaşandı. Kaosun yaşandığı bölgelerde protestocuların bağlı oldukları sendikaların liderleri, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve İçişleri Bakanı ile telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Maximo Pavez görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Yerel aktörleri, sendikaları, yerel siyasi otoriteleri şiddetin farklılıklarımızı çözmenin yolu olmadığını anlamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullanarak diyalog çağrısında bulundu. Polis, Perşembe günü hayatını kaybeden söz konusu kamyon şoförünün ölümünü araştırırken, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.