Şili'de Final Heyecanı

2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda finale kalan Şili milli futbol takımı, taraftarlarına büyük bir sevince boğdu.



St Petersburg'a gelen ve sayıları 12 bine ulaşan Şilili taraftarlar, final öncesi kenti adeta karnaval meydanına çevirdi.



Meydanlarda dans eden ve şarkı söyleyen Şilili taraftarların eğlencesi, renkli görüntülere sahne oldu.



Daha önce iki kez Copa Amerika'yı kazanan Şilili taraftarlar önce 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nı kazanıp, daha sonra Dünya Kupası'nı kazanmanın hayalini kuruyor.



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Tags: Şilide Şili heyecanı Almanya final Futbol Gepost: 02 juli 2017