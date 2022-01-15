Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ŞİLE, Otoyolu Çamlık mevkiinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, iki araca çarparak takla attı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (DHA) - ŞİLE, Otoyolu Çamlık mevkiinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, iki araca çarparak takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü ve diğer otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.50 sıralarında Şile Otoyolu Çamlık mevkii, Ümraniye istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı süratli ve makas atarak ilerlediği iddia edilen Muhammet Seyit Ağca idaresindeki 34 KY 5523 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Özge Timur idaresindeki 34 LSU 43 otomobile ve başka bir araca daha çarptı. Çarpmanın etkisiyle Muhammet Seyit Ağca'nın kullandığı otomobil bariyerle çarpıp takla attı. Takla atan otomobilin sürücüsü ve diğer otomobilin sürücüsü Özge Timur yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle Şile Otoyolu her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazanın görgü tanıkları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araçların çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Son dakika: Şile Otoyolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı

 Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada

Çığlık sesleri yürek dağladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada

 Konya'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Konya'da bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Son dakika haberi... ŞİLE, Otoyolu Çamlık mevkiinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, iki araca çarparak takla attı.

title