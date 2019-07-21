ŞİLE OTOYOLU'NDA KAZA: 2 ÖLÜ
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHAŞile Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Şile Otoyolu Alemdağ Mevkii Şile istikametinde bir minibüsle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, kazada yaralılar ise hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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