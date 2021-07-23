Şile'den acı haber: 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Şile'de dün girdiği denizde kaybolan ve dünden beri aranan 2 gençten birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Şile'de dün girdiği denizde kaybolan ve dünden beri aranan 2 gençten birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberi alan gencin ailesi sinir krizi geçirdi.

Şile Ayazma Plajı ve Kızılcaköy Plajı'nda dün sabah saatlerinde denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1 kişi sağ kurtarıldı. Dünden beri devam eden arama çalışmalarının ardından 18 yaşlarındaki Bedirhan Menge'nin de cansız bedenine ulaşıldı. Menge'nin cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Acı haberi alan gencin ailesi ve yakınları sinir krizi geçirdi.

Denizde kaybolan Ömer Hadi Can'ı ise arama çalışmaları sürüyor.

ŞİLE Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle bugün gün boyu denize girmenin yasak olduğunu duyurdu. Ancak Şile'ye gelenler uyarılara rağmen denize girmeye devam etti. Şile Kaymakamlığı yaptığı açıklamada "Rüzgarlar kuzey doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliği 1-2 metre olacağı tahmin edilmektedir. İlçemiz sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini sağlamak üzere 23 Temmuz 2021tarihinde gün boyu denize girmekyasaklanmıştır" denildi.Kaymakamlığın açıklamasının ardından Şile'deki sahillerde belirli aralıklarla "Denize girmek yasaktır" anonsları yapıldı, zabıta ekipleri ise denize girenleri uyardı.Tüm uyarılara rağmen plaja gelenler denize girmeye devam etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Dün hava kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlandı. Arama çalışmalarına sahil güvenlik ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, dalgıçlar ve cankurtaran ekipleri katıldı. Aramalara sahil güvenlik ekipleri havadan destek verdi. Çok sayıda ambulans hazır bekletildi.Yakınları denizde kaybolanlar, zaman zaman dürbün ile denizi taramaya devam etti. Dün sabah saatlerinde dalgalara kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin cansız bedenine ulaşılırken, kaybolan bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı