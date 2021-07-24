Şile'de pazar günü boyunca denize girmek yasaklandı
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Şile'de pazar günü boyunca denize girmek yasaklandı

Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Şile Kaymakamlığı, yoğun dalga ve akıntı nedeniyle 25 Temmuz Pazar günü ilçe sahillerinde gün boyu denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Dün de benzer şekilde Şile'de denize girmek yasaklanmıştı.

Şile Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgede kuzeydoğudan esen 3-5 şiddetinde rüzgar ve 1 ila 2 metre yüksekliğinde dalga ve hortum gözlendiği belirtildi.

Alınan önlemler ve vatandaşların duyarlı yaklaşımları sayesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DALGALARIN BOYU 2,5 METREYE ULAŞTI"

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava/deniz raporlarıyla 25 Temmuz 2021 Pazar günü erken saatlerden itibaren gün boyunca rüzgar, kuzeydoğudan 3-5 şiddetinde yer yer 6 şiddetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre ve sağanak yağış tahmini bildirilmiştir. Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızdan aldığımız anlık bilgilere göre ilçemiz plajlarında dalga yüksekliğinin hali hazırda 1 ila 2,5 metre arasında olduğu tespit edilmiştir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporları ve bölgedeki hava/deniz durumunun değerlendirilmesi neticesinde kaymakamlığımızca 25 Temmuz 2021 Pazar günü, ilçemiz sahillerindeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşlarımızın can emniyetini korumak amacıyla gün boyu denize girmek yasaklanmıştır."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Şile'de pazar günü boyunca denize girmek yasaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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