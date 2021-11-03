ŞİLE AÇIKLARINDA TEKNEDE 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Haberler
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ŞİLE AÇIKLARINDA TEKNEDE 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞİLE Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca Ağva açıklarındaki bir teknede, 40 kaçak göçmen ile insan kaçakçısı olduğu belirtelen bir kişi yakalandı.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - Nurcan KIRCALI - İstanbul DHA - ŞİLE Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca Ağva açıklarındaki bir teknede, 40 kaçak göçmen ile insan kaçakçısı olduğu belirtelen bir kişi yakalandı.

Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri saat 10.45 sıralarında Kaya-x isimli teknede inceleme yaptı. Teknede 40 kaçak göçmen ile insan kaçakçısı olduğu belirtilen bir kişi yakalandı. Göçmenlerin tekne ile yurtdışına kaçırılmaya çalıştığı kaydedildi. Kaçak göçmenler Şile'ye getirildi.

ŞİLE AÇIKLARINDA TEKNEDE 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ŞİLE AÇIKLARINDA TEKNEDE 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ŞİLE AÇIKLARINDA TEKNEDE 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ŞİLE AÇIKLARINDA TEKNEDE 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ŞİLE AÇIKLARINDA TEKNEDE 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ŞİLE AÇIKLARINDA TEKNEDE 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Havalimanına giren kaçak göçmenler sınır dışı edildi

Havalimanına giren kaçak göçmenler sınır dışı edildi
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