ŞİLE AÇIKLARINDA TEKNEDE 40 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) - Nurcan KIRCALI - İstanbul DHA - ŞİLE Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca Ağva açıklarındaki bir teknede, 40 kaçak göçmen ile insan kaçakçısı olduğu belirtelen bir kişi yakalandı.

Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri saat 10.45 sıralarında Kaya-x isimli teknede inceleme yaptı. Teknede 40 kaçak göçmen ile insan kaçakçısı olduğu belirtilen bir kişi yakalandı. Göçmenlerin tekne ile yurtdışına kaçırılmaya çalıştığı kaydedildi. Kaçak göçmenler Şile'ye getirildi.