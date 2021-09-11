Şilan Topal, karakolda kaşlarını oynatarak polislere zorla tutulduğunu işaret etti - Haberler Magazin
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Şilan Topal, karakolda kaşlarını oynatarak polislere zorla tutulduğunu işaret etti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırılan Şilan Topal, yaşadıklarını Müge Anlı'nın programında anlattı. Ailesinin kayıp ihbarı üzerine eşi ile birlikte karakola götürüldüğünü söyleyen Topal, burada eşinin söylemesini tembihlediği cümleleri kurduğunu ancak polislere bir yandan kaş göz yaparak gerçekleri ortaya çıkarabildiğini anlattı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Güney 3 Sokak'ta iddiaya göre, bir çocuk annesi Şilan Topal, ailesinin evinin önünde oturduğu sırada 9 ay önce boşanma davası açtığı Mithat Topal ve beraberindeki kişilerce önceki gün akşam saatlerinde zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı.

OPERASYONLA KURTARILDI

Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri Şilan Topal'a ulaşmak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu Topal'ın kaçırıldığı Gaziosmanpaşa'daki adrese ulaşan polis, Şilan Topal'ı kurtardı. Topal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mithat Topal ve beraberindeki bir kişi de polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Topal'ın bulunduğu ve şüphelilerin yakalandığı haberini alan ailesi büyük sevinç yaşadı.

"SADECE ÇOCUĞUMU İSTİYORUM"

Emniyete getirilen Şilan Topal, işlemlerinin ardından savcıya ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan genç kadın, "Kurtulduğum için mutluyum. Polislere, devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Sadece çocuğuma kavuşmak istiyorum" dedi.

TAKSİCİNİN DE İŞİN İÇİNDE OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Şilan Topal, kurtarıldıktan sonra ailesinin kızlarını bulabilmek için yer aldığı Müge Anlı'nın programına çıktı. Anlı'ya konuk olan Topal, kaçırılırken bindirildiği taksicinin de işin içinde olduğunu düşündüğünü belirterek, "Bizi indirdikten sonra polisi arayabilirdi. Yanımızdaki diğer kişi taksiciyi tanıdığını söyledi" ifadelerini kullandı.

KAŞ GÖZ HAREKETLERİ İLE KAÇIRILDIĞINI ANLATMIŞ

Öte yandan Topal, karakola boşanma aşamasındaki eşiyle el ele girdiğini, kaşını gözünü oynatarak polislere zorla tutulduğunu işaret ettiğini anlattı. Topal, eşinin kendisine karakola girmeden "Ne söyleyeceğini biliyorsun" diyerek tehditler ettiğini de söyledi.

Şilan Topal, karakolda kaşlarını oynatarak polislere zorla tutulduğunu işaret etti
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
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Haber: Şilan Topal, karakolda kaşlarını oynatarak polislere zorla tutulduğunu işaret etti - Haberler Magazin
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