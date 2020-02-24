Şilan Makal: Gelen projelere sıcak bakmıyorum
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Şilan Makal: Gelen projelere sıcak bakmıyorum

Oyuncu Şilan Makal, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz ay Galatasaray'lı futbolcu Şener Özbayraklı ile evlilik yolnda ilk adımı atarak nişanlanan genç oyuncu, yakın bir dostuyla birlikte geldiği AVM'de meydan katında bulunan mağazaları gezip alışveriş yaptı

24.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:41
Şilan Makal: Gelen projelere sıcak bakmıyorum

Alışveriş sonrası kendine yöneltilen sorulara şöyle cevap veren Makal, "Şu sıralar açıkçası gelen proje tekliflerine sıcak bakmıyorum. Eylül ayından sonra gelen teklifleri değerlendireceğim. Düğün hazırlıklarımıza odaklanmış durumdayım. " dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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