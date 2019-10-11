Silajlık mısır çiftçinin yeni gelir kaynağı oldu

11.10.2019 11:16

Doğu Anadolu Bölgesi'nde desteklemelerle giderek yaygınlaşan silajlık mısır üretimi, çiftçiler ve besiciler için önemli bir gelir kaynağı oldu.



Erzincan Ovası'nda özellikle son yıllarda silajlık mısır kaba yeme alternatif olarak üretiliyor.

Silajlık mısır üretimi, çiftçilere ek gelir getirirken, yem ihtiyacının önemli kısmının sağlandığı hayvancılığa da katkı sağlıyor.

Bu yıl 10 bin dönüm alanda ekimi yapılan silajlık mısırın toplanmasına başlandı.

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin mısır üretiminde önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Mısır üretiminin her yıl ciddi oranda arttığını ifade eden Geyik, şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz mısır silajı ve pancar sökümüne başladı. Silajlık mısır özellikle hayvan yemi olarak kullanılıyor. Kış aylarında hayvanların kaba yem tüketiminde destekleyici bir ürün. Çiftçilerimiz bu yıl Erzincan'da yaklaşık 10 bin dönüm alana mısır silajı ekimi yaptı. Silajlık mısır bölgemizde özellikle süt hayvancılığı yapan çiftlikler tarafından satın alınıyor. Erzincan'da alternatif ürün olarak silajlık mısır ekimi artarak devam ediyor."

"Yem maliyetini düşürmek için mısır silajına yöneldik"

İldeki üreticilerden Levent Karadağ Çiftçi de silajlık mısır üretiminin hayvancılık için önemli olduğunu dile getirdi. Çiftçi, "Yem fiyatlarının pahalı olması nedeniyle kendi ürünümüzü kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz. Özellikle bölgemizde mısır silajı, yonca gibi bitkiler ekiyoruz. Mısır hasadının yapıldığı dönemdeyiz, yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.

Çiftçi Rüşit Kervancı da hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için hazırlıklara başladıklarını belirtti. Kervancı, "Kış öncesi oldukça yoğunuz. Mısırlarımızın hasadını yaparak ağıllarımıza götürüp orada hava almayacak şekilde muhafaza ediyoruz. Yem maliyetini düşürmek için daha çok mısır silajına yöneldik. Kışın verdiğimiz yemin yanı sıra mısır silajıyla desteklemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA