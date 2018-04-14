Silahtarağa'dan Miniatürk'e Geçiş Köprüsü Geliyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Silahtarağa'dan Miniatürk'e bir geçiş köprüsünün yapılacağını açıkladı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın konuk olduğu ve sosyal medya üzerinden gelen soruları cevaplandırdığı programda, Eyüpsultan-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik hattıyla ilgili soru gündeme geldi.

Başkan Remzi Aydın, " İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, Eyüpsultan-Pierre Loti-Miniatürk Teleferik Hattı Projesini askıya aldı. Özellikle metro ve tramvay projelerine ağırlık vermek, ulaşımı öne çıkarmak adına teleferik projemiz biraz bekleyecek. Bir iki yıl projemiz duracak. Mevcut teleferiğimizle devam edeceğiz. İlerleyen dönemlerde inşallah teleferik projemiz tekrar canlanacak" dedi.

Silahtarağa'dan Miniatürk'e bir geçiş köprüsü yapılacağını söyleyen Başkan Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Asma köprü yapılacak mı diye soruyorlar. Asma köprü olmaz. Teknik olarak çok mümkün değil. Şunu söyleyebilirim ama Silahtarağa'dan Miniatürk tarafına bir geçiş köprüsü, çok estetik bir ulaşım projesi olacak. Büyükşehir Belediyemiz bunu projelendirdi. Ulaşımı ciddi bir şekilde rahatlatacak bir köprü. Takipte olacağız." - İSTANBUL