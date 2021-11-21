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Silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel
Silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı

KONYA'da para meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

KONYA (DHA) - KONYA'da para meselesi nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Karatay ilçesi Karaciğan Mahallesi, Baba Nimetullah Sokak'ta meydana geldi. S.R.. M.R., Z.K. ve K.U. ile Alihan K. ve Muhammet Mehmet Y. arasında para meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü, S.R. tabancayla Alihan K.'yi başından, M.R. ise Muhammet Mehmet Y.'yi farklı yerlerinden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan yaralılardan Alihan K., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne, Muhammet Mehmet Y. ise Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayın ardından 4 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan bıçak ve tabancaya ise el konuldu.


Silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı

Silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı

Silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı

Silahlı ve bıçaklı kavga; 2 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Son Dakika Haberleri

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