Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

İzmir'in Tire ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

13.12.2019 22:56 | Son Güncelleme: 13.12.2019 22:57

'in ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

(29), 'nde yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Kıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Erdal Kıran'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Tire Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, silahlı saldırının zanlı veya zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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