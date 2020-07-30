Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
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Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Adana'da otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

30.07.2020 05:33 | Son Güncelleme: 30.07.2020 06:28

Adana'da otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinin önünde duran A.Ö'nün yanına gelen 01 G 036 plakalı otomobildeki şüpheli, kadına tabanca ile ateş ederek kaçtı.

A.Ö'nün yaralandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansta, kolundan yaralandığı belirlenen ve ilk müdahalesi yapılan A.Ö, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi merkez Çukurova ilçesinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli 100.Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ne götürüldü.

Silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Kaynak: AA

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