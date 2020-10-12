Silahlı saldırıda yaralanan çocuk mahkemeye gitmeyince gözaltına alındı
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Silahlı saldırıda yaralanan çocuk mahkemeye gitmeyince gözaltına alındı

12.10.2020 15:11 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:15
Silahlı saldırıda yaralanan çocuk mahkemeye gitmeyince gözaltına alındı

Samsun'da silahlı saldırıda yaralanan 16 yaşındaki çocuk mahkemeye gitmediği gerekçesiyle polis tarafından arandığı ortaya çıkınca tedavisinin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da silahlı saldırıda yaralanan 16 yaşındaki çocuk mahkemeye gitmediği gerekçesiyle polis tarafından arandığı ortaya çıkınca tedavisinin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki C.S. silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen E.K. kaçtı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan C.S. tedavi altına alındı. Mahkemeye gitmediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenilen C.S. hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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