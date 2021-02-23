Silahlı rehin ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
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Silahlı rehin ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı

23.02.2021 02:58 | Son Güncelleme: 23.02.2021 03:02
Silahlı rehin ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı

MALATYA'da, önceden mühürlenen kafede 'silahla 20 kişi rehin alındı' ihbarı üzerine polisin düzenlediği operasyonda, 7'si kadın, 13'ü erkek toplam 20 kişi parti yaparken yakalandı.

MALATYA'da, önceden mühürlenen kafede 'silahla 20 kişi rehin alındı' ihbarı üzerine polisin düzenlediği operasyonda, 7'si kadın, 13'ü erkek toplam 20 kişi parti yaparken yakalandı. Ekipler, 20 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak' ve 'sosyal mesafeyi ihlalinden' para cezası kesti.

Olay, gece yarısı Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Antepli Sokak'ta meydana geldi. Önceden mühürlenen bir kafede polise 'silahla 20 kişi rehin alındı' ihbarı geldi. Bunun üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis, kafenin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Polisin 'kapıyı açın' ikazına rağmen kimsenin açmadığı kapı, itfaiye erleri tarafından kırılarak açıldı. Özel Hareket ve çelik yelekli polislerin girdiği mühürlü kafede 7'si kadın, 13'ü erkek toplam 20 kişi parti yaparken yakalandı. Polis ekipleri yaptıkları aramada silaha rastlamadı. Ekipler, 20 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak' ve 'sosyal mesafeyi ihlalinden' para cezası kesti. Kafe tekrar mühürlenirken, 20 kişi evlerine gönderildi.


Silahlı rehin ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
Silahlı rehin ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
Silahlı rehin ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
Silahlı rehin ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
Silahlı rehin ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
Silahlı rehin ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
Silahlı rehin ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
Silahlı rehin ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
Silahlı rehin ihbarına giden polis, mühürlü kafede 20 kişiyi parti yaparken yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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