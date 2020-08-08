Silahlı kavganın ortasında kalan Çınar, öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Silahlı kavganın ortasında kalan Çınar, öldü

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan 10 yaşındaki Çınar İbru hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Silahlı kavganın ortasında kalan Çınar, öldü
08.08.2020 20:29 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:33

İZMİR'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan 10 yaşındaki Çınar İbru hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Güney Mahallesi 1142 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında, bir kişinin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, iki grup arasında kalan Çınar İbru'ya isabet etti. Ayrıca, olayda Erdi B. ve Tufan İ. de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Çınar İbru doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, polisin başlattığı soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı 3. Sayfa
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş 3. Sayfa
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü 3. Sayfa
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Politika
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi Dünya
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Kuaföre giden gelin trafik kazasında hayatını kaybetti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Ben Türkmenim' diyen herkese vatandaşlık verilecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ben Türkmenim" diyen herkese vatandaşlık verilecek
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı
Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı
Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu
Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan doktorun uyarılarını paylaştı: İnsanlar mesafesiz bir araya geliyor, bu beni üzüyor
Hindistan'da 'Modi çok yaşa' sloganı atmayı reddeden Müslüman şoföre eziyet edildi
Hindistan'da "Modi çok yaşa" sloganı atmayı reddeden Müslüman şoföre eziyet edildi
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı
beIN SPORTS, Melih Şendil'in cinsiyetçi yorumlarını kınayan bir açıklama yaptı
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu
Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Alişan Gupse Özay Beren Saat Ufuk Bayraktar
Spor Okan Buruk Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Süleyman Hurma Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Düğün Lübnan Beyrut Antalya
Şu an buradasınız: Silahlı kavganın ortasında kalan Çınar, öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 20:34:45. #1.15#
title