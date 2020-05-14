Silahlı kavgada başından vurulan genç ağır yaralandı
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Silahlı kavgada başından vurulan genç ağır yaralandı

Çorum'da, silahlı kavgada tabancayla başından vurulan 21 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Silahlı kavgada başından vurulan genç ağır yaralandı
14.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:32

Çorum'da, silahlı kavgada tabancayla başından vurulan 21 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Gazi Caddesi'nde karşılaşan Fatih E. (21) ile K.B. (17) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine K.B, tabancayla Fatih E'ye ateş etti.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan genç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan K.B'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, K.B'nin belinden tabancayı çıkardıktan sonra kaçmaya çalışan Fatih E'nin başına kurşun isabet etmesi sonucu yere düşmesi, K.B'nin Fatih E'yi kontrol ettikten sonra olay yerinen motosikletle uzaklaşması yer alıyor.

Silahlı kavgada başından vurulan genç ağır yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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