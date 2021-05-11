Silahlı bir İsraillinin dün şehit ettiği Filistinlinin cenazesinde olaylar çıktı
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Silahlı bir İsraillinin dün şehit ettiği Filistinlinin cenazesinde olaylar çıktı

Silahlı bir İsraillinin dün şehit ettiği Filistinlinin cenazesinde olaylar çıktı
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Tel Aviv'in güneydoğusundaki Lod kentinde şehit olan Filistinli gencin cenazesi sırasında Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Tel Aviv'in güneydoğusundaki Lod kentinde şehit olan Filistinli gencin cenazesi sırasında Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

İsrail gazetesi Yediot Ahronot'un haberine göre, cenaze sırasında Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çıkan olaylarda iki İsrail polisi atılan taşlarla yaralandı.

Ayrıca, çıkan olaylarda İsrail güçlerine ait bir polis aracı da yakıldı.

İsrailli silahlı bir kişinin ateş açması sonucu dün yaralanan 3 Filistinliden biri şehit olmuştu.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananların ardından İsrail'de Araplara ait birçok yerleşim bölgesinde Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya destek gösterileri düzenlenmiş, gösterilere katılan çok sayıda Filistinli de İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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