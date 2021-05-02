Silahla yaraladığı kız arkadaşını hastaneye bırakıp kaçan şüpheli, tutuklandı
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Silahla yaraladığı kız arkadaşını hastaneye bırakıp kaçan şüpheli, tutuklandı

Silahla yaraladığı kız arkadaşını hastaneye bırakıp kaçan şüpheli, tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ali KADI - Haberler | Güncel

NİĞDE'de, tartıştığı kız arkadaşı Kader Ç.'yi tabancayla yaraladıktan sonra hastaneye bırakıp kaçan G.K., mahkemece tutuklandı.

NİĞDE'de, tartıştığı kız arkadaşı Kader Ç.'yi tabancayla yaraladıktan sonra hastaneye bırakıp kaçan G.K., mahkemece tutuklandı. 

Efendibey Mahallesi Nagehan Sokak'ta 30 Nisan'da saat 23.30 sıralarında G.K., iddiaya göre telefonda tartıştığı kız arkadaşı Kader Ç.'nin evinin önüne gelerek, kapıyı açmasını istedi. Evin önünde belinden çıkardığı tabancayı ateşleyen G.K., Kader Ç.'yi yaraladı. Kader Ç.'yi otomobiliyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nin önüne bırakan G.K., kaçtı. Ameliyata alınan Kader Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.İhbar üzerine, harekete geçen polis ekipleri, G.K.'yi, Gazeteci İsmet Sayın Caddesi'nde yakaladı. Gözaltına alınan G.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İfadesi alınan G.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Silahla yaraladığı kız arkadaşını hastaneye bırakıp kaçan şüpheli, tutuklandı
Silahla yaraladığı kız arkadaşını hastaneye bırakıp kaçan şüpheli, tutuklandı
Silahla yaraladığı kız arkadaşını hastaneye bırakıp kaçan şüpheli, tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI

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