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Silahla 400 bin TL istedikleri şahısların peşine kiralık katil taktılar

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Silahla 400 bin TL istedikleri şahısların peşine kiralık katil taktılar

Afyonkarahisar'da silahla tehdit edilip kendilerinden 400 bin TL istenildikten sonra peşlerine kiralık katil takıldığı ihbarı üzerine harekete polis ve jandarma ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da silahla tehdit edilip kendilerinden 400 bin TL istenildikten sonra peşlerine kiralık katil takıldığı ihbarı üzerine harekete polis ve jandarma ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların kaldıkları yerde polisin yaptığı aramada ise yüzlerce tarihi eserle birlikte çok sayıda silah ve dürbün ele geçirildi.

Olay, Şuhut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. ve B.K., isimli şahıslar silahla tehdit edilerek kendilerinden 400 bin TL talep edildiğini ve kendilerine öldürmesi için peşlerine yabancı uyruklu bir kiralık katil takıldığını söyleyerek jandarmaya şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, söz konusu kişilerin O.K. ve Z.K., isimli kişiler olduğunu tespit etti. Ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler ilçeye bağlı bir köyde yaşayan H.K.'nın hürriyetinden yoksun bırakılması ve silahlı yağmaya maruz kaldığı olayın faillerinin de O.K. ve Z.K. ile birlikte A.G., F.Ş. ve D.A., olduğu belirlendi. Bunun üzerine jandarma polis ile birlikte kent merkezi Erenler Mahallesi'nde bir adrese yaptığı baskında O.K., A.G., F.Ş. ve D.A.'yı yakalarken, Z.K., isimli şahsı ise Şuhut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

ARAMALARDA YÜZLERCE TARİHİ ESER ÇIKTI

Şahısların Erenler Mahallesinde kaldıkları pansiyonda yapılan aramada ise 118 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke, para ve kapı tokmağı, 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek, mermiler, değişik türlerde ve miktarlarda uyuşturucu maddeler, dijital materyaller, dürbün, avcı yeleği ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 2'si kadın 5 kişiden O.K., A.G. ve Z.K., isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Recep Dikici/İHA)

Silahla 400 bin TL istedikleri şahısların peşine kiralık katil taktılar

Silahla 400 bin TL istedikleri şahısların peşine kiralık katil taktılar

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