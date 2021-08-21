Silahını temizleyen doktor kaza sonucu kendini vurdu
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Silahını temizleyen doktor kaza sonucu kendini vurdu

Silahını temizleyen doktor kaza sonucu kendini vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da bir doktor, ruhsatlı silahını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu vurularak ağır yaralandı. Eşinin haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan doktor, tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 4'üncü katında oturan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. M.S., evinde ruhsatlı silahını temizlerken silahın ateş alması sonucu kazara kendini vurdu.

AĞIR YARALANAN DOKTOR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Eşinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı doktor, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Silahını temizleyen doktor kaza sonucu kendini vurdu
Silahını temizleyen doktor kaza sonucu kendini vurdu
Silahını temizleyen doktor kaza sonucu kendini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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