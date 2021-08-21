Silahını temizleyen doktor kaza sonucu kendini vurdu

Elazığ'da bir doktor, ruhsatlı silahını temizlediği sırada silahın ateş alması sonucu vurularak ağır yaralandı. Eşinin haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan doktor, tedavi altına alındı.