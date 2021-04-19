Silah sesi duyan komşular polise haber verdi; başından vurulmuş halde bulundu

İzmir'de bir evden silah sesi duyan komşular ekiplere haber verdi. Olay yerine giden ekipler, ev sahibini başından vurulmuş bir halde buldu. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Birlik Mahallesi 4233/1 sokakta bulunan bir evde meydana gelen olay, iddiaya göre serbest meslek sahibi Mecit B.'nin yaşadığı evden silah sesi duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde Mecit B.'yi başından vurulmuş halde bulurken, yaralı adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mecit B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Görgü tanıklarının ifadelerinde evden çıkan 2 kişinin yaya olarak kaçtığını söyledikleri öğrenildi. Polis, kaçtığı öne sürülen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ