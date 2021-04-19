Silah sesi duyan komşular polise haber verdi; başından vurulmuş halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silah sesi duyan komşular polise haber verdi; başından vurulmuş halde bulundu

İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de bir evden silah sesi duyan komşular ekiplere haber verdi. Olay yerine giden ekipler, ev sahibini başından vurulmuş bir halde buldu. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Birlik Mahallesi 4233/1 sokakta bulunan bir evde meydana gelen olay, iddiaya göre serbest meslek sahibi Mecit B.'nin yaşadığı evden silah sesi duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde Mecit B.'yi başından vurulmuş halde bulurken, yaralı adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mecit B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Görgü tanıklarının ifadelerinde evden çıkan 2 kişinin yaya olarak kaçtığını söyledikleri öğrenildi. Polis, kaçtığı öne sürülen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Silah sesi duyan komşular polise haber verdi; başından vurulmuş halde bulundu
Silah sesi duyan komşular polise haber verdi; başından vurulmuş halde bulundu
Silah sesi duyan komşular polise haber verdi; başından vurulmuş halde bulundu
Silah sesi duyan komşular polise haber verdi; başından vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ

İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi
İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 19 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Hangi ilde ne kadar aşı yapıldı? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun aşı sayıları ve aşı haritası! 19 Nisan günlük aşı ve doz sayıları!
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Hulusi Akar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Esra Erol Cansu Dere Acun Ilıcalı
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Cüneyt Çakır Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Silah sesi duyan komşular polise haber verdi; başından vurulmuş halde bulundu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 15:46:14. #1.16#

title