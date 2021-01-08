Sıla & Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi şarkı sözleri nelerdir?
Sıla & Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi şarkı sözleri, Sıla ve Yalın severler tarafından merak edilmekte. Online konserler ve canlı yayınlar yapan Sıla ve Yalın, Ver O Zaman Gömleklerimi şarkısı ile düet yaptı.
Okul dönemlerinden beri arkadaş olan Sıla ve Yalın bir araya gelerek 2021 sürpriz düetini gerçekleştirdi. Sıla & Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi şarkı sözleri ile dikkatleri üzerine çekti. Akustik hit parça olan Ver O Zaman Gömleklerimi şarkısının nakaratı akıllarda kalmakta. Peki Sıla & Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi şarkı sözleri nelerdir? İşte o sözler!
SILA & YALIN - VER O ZAMAN GÖMLEKLERİMİ ŞARKI SÖZLERİ
1 Ocak 2021 itibariyle dijital platformlarda yerini alan akustik hit şarkı Sıla & Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi şarkı sözlerine imza atarak yılın ilk düetlerinden biri gerçekleştirdi. Sıla & Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi şarkı sözleri ile sizlerle...
'Olsaydım ya
Daha havalı
Olsaydım ya
Ateşten buzdağı
İki üç cümle
Satıra dayan
O da kesmez
Yarına inan
Daha da düz anlatsaydım
Davransaydım
Ver o zaman gömleklerimi
Ve bu sabahki sözlerini
Ört üstümüze ört
Öyle ölelim
Yerimizi söyle bilelim
Ver o zaman gömleklerimi
Ve bu sabahki sözlerini
Ört üstümüze ört
Öyle ölelim
Yerimizi söyle bilelim
Oturdum kalktım
Biraz yürüdüm
Yanıldım kiraz
Hep çift değilsin
İki üç cümle
Satıra dayan
O da kesmez
Yarına inan
Daha da düz anlatsaydım
Davransaydım
Ver o zaman gömleklerimi
Ve bu sabahki sözlerini
Ört üstümüze ört
Öyle ölelim
Yerimizi söyle bilelim
Ver o zaman gömleklerimi
Ve bu sabahki sözlerini
Ört üstümüze ört
Öyle ölelim
Yerimizi söyle bilelim.''