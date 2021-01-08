Sıla & Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi şarkı sözleri nelerdir?
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Sıla & Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi şarkı sözleri nelerdir?

08.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:16
Sıla & Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi şarkı sözleri nelerdir?

Sıla & Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi şarkı sözleri, Sıla ve Yalın severler tarafından merak edilmekte. Online konserler ve canlı yayınlar yapan Sıla ve Yalın, Ver O Zaman Gömleklerimi şarkısı ile düet yaptı.

Okul dönemlerinden beri arkadaş olan Sıla ve Yalın bir araya gelerek 2021 sürpriz düetini gerçekleştirdi. Sıla & Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi şarkı sözleri ile dikkatleri üzerine çekti. Akustik hit parça olan Ver O Zaman Gömleklerimi şarkısının nakaratı akıllarda kalmakta. Peki Sıla & Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi şarkı sözleri nelerdir? İşte o sözler!

SILA & YALIN - VER O ZAMAN GÖMLEKLERİMİ ŞARKI SÖZLERİ

1 Ocak 2021 itibariyle dijital platformlarda yerini alan akustik hit şarkı Sıla & Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi şarkı sözlerine imza atarak yılın ilk düetlerinden biri gerçekleştirdi. Sıla & Yalın - Ver O Zaman Gömleklerimi şarkı sözleri ile sizlerle...

'Olsaydım ya

Daha havalı

Olsaydım ya

Ateşten buzdağı

İki üç cümle

Satıra dayan

O da kesmez

Yarına inan

Daha da düz anlatsaydım

Davransaydım

Ver o zaman gömleklerimi

Ve bu sabahki sözlerini

Ört üstümüze ört

Öyle ölelim

Yerimizi söyle bilelim

Ver o zaman gömleklerimi

Ve bu sabahki sözlerini

Ört üstümüze ört

Öyle ölelim

Yerimizi söyle bilelim

Oturdum kalktım

Biraz yürüdüm

Yanıldım kiraz

Hep çift değilsin

İki üç cümle

Satıra dayan

O da kesmez

Yarına inan

Daha da düz anlatsaydım

Davransaydım

Ver o zaman gömleklerimi

Ve bu sabahki sözlerini

Ört üstümüze ört

Öyle ölelim

Yerimizi söyle bilelim

Ver o zaman gömleklerimi

Ve bu sabahki sözlerini

Ört üstümüze ört

Öyle ölelim

Yerimizi söyle bilelim.''

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