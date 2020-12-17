Sıla ve Yalın'dan yılbaşı sürprizi
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Sıla ve Yalın'dan yılbaşı sürprizi

17.12.2020 07:47 | Son Güncelleme: 17.12.2020 07:51
Sıla ve Yalın'dan yılbaşı sürprizi

Yeni şarkı geliyorSosyal medyada yaptıkları düetlerle beğeni toplayan Sıla ve Yalın hayranları için yılbaşı sürprizi hazırladı.

Yeni şarkı geliyor

Sosyal medyada yaptıkları düetlerle beğeni toplayan Sıla ve Yalın hayranları için yılbaşı sürprizi hazırladı. Dostlukları 20 yıl öncesine dayanan ünlü şarkıcılar "Ver O Zaman Gömleklerimi" isimli yeni bir şarkıya imza attı. Sıla ve Yalın söz ve müziğini birlikte yaptıkları şarkı için önümüzdeki günlerde stüdyoya girecek.

BODRUM'DA KLİP ÇEKECEKLER

İkili şarkının klibi için de beraber kamera karşısına geçecek. Şarkının Bodrum'da çekilecek video klibini Murathan Özbek yönetecek. "Ver O Zaman Gömleklerimi" yeni yılın ilk günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.

Kaynak: Hürriyet

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