Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında yeni iddia!
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Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında yeni iddia!

16.11.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.11.2020 11:19
Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında yeni iddia!

Ocak ayında sürpriz bir şekilde evlenen ve bir süredir boşanacakları konuşulan Sıla ve Hazer Amani çifti hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte o iddia...

Bu yıl ocak ayında nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir boşanacakları yönünde haberler çıkan ikili, yollarını kesin olarak ayırıyor. Magazin kulislerinde dolaşan iddiaya göre Sıla, Hazer Amani ile oturduğu evi terk etti. Çift kesin olarak boşanacak.

GECELERDE TEK BAŞINA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Şarkıcı Sıla ve şef Hazer Amani hakkında bir süredir boşanacakları yönünde haberler çıkıyordu. Geçtiğimiz haftalarda Sıla'nın tek başına eğlenmeye çıkması ise bu iddiaları güçlendirmişti.

AYRILIĞIN SEBEBİ DENİZ MUMCUOĞLU MU?

İkili arasında yaşanan evlilik krizinin sebebi ise belli oldu. Ortaya atılan iddiaya göre Sıla'nın eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmesinin bu ayrılığa neden olduğu öne sürüldü. Öte yandan çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edildi. (Kaynak: MagazinBurada)

Kaynak: Snob Magazin

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