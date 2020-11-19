Evlilikleri kısa sürdü! Sıla ve Hazer Amani çifti boşanacaklarını açıkladı

11 ay önce aile arasında düzenlenen nikah töreniyle evlenen Sıla ve Hazer Amani çifti boşanma kararı aldı. Ortak bir açıklama yapan çift, "Dostluğumuzun kıymeti bakidir" dedi.

Geçtiğimiz ocak ayında ani bir kararla evlenen şarkıcı Sıla Gençoğlu ve şef Hazer Amani hakkında çıkan boşanma haberleri doğru çıktı. Basın açıklaması yapan çift, bir süredir haklarında çıkan ihanet ve psikolojik baskı haberlerini de yalanladı.

"HABERİ BİRİNCİ AĞIZLARDAN DUYMANIZI ARZU ETTİK"

Ünlü isimler açıklamasında "Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir. Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu haberin bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik" dedi.

EVLİLİKLERİ HAKKINDA İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

Ünlü şarkıcı Sıla'nın eşi Hazer Amani'ye psikolojik baskı uyguladığı ve Amani'nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu ile görüşmeye başladığı ileri sürülmüştü. Öte yandan çiftin pandemi döneminde maddi sıkıntı yaşamasının da krizin büyümesinde etkili olduğu iddia edilmişti.