Sıla ve Ahmet Kural davasında flaş gelişme!
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Sıla ve Ahmet Kural davasında flaş gelişme!

Sıla ve Ahmet Kural davasında flaş gelişme!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kendisini darp ettiği gerekçesiyle oyuncu Ahmet Kural'dan şikayetçi olan şarkıcı Sıla, şiddet iddialarından 18 saat sonra şarkı söylerken çekilen video görüntüsünün Kural'ın avukatı tarafından bilerek servis edildiğini ileri sürdü. İşte detaylar...

Yaşadıkları büyük aşkın ardından şiddet iddialarıyla mahkemelik olan Ahmet Kural ve Sıla davasında yeni gelişme. Şarkıcı Sıla, Ahmet Kural'dan tehdit ve hakarete uğradığını belirterek şikayetçi olmuştu.

Sıla, şiddet iddialarından 18 saat sonra şarkı söylerken çekilen video görüntüsünün Kural'ın avukatı tarafından bilerek servis edildiğini ileri sürdü.

"KENDİLERİNE DELİL TOPLADILAR"

Video üzerinde oynanarak "Sanki şiddet görmemiş, iftira atıyormuşum ve eğleniyormuşum gibi haber yapılmasını sağladılar. Böylece kendilerine delil topladılar" diyerek şikayetçi oldu. Savcılık, Kural ve avukatın suç işlemediğini belirtti. (Sabah)

Sıla ve Ahmet Kural davasında flaş gelişme!

Kaynak: Snob Magazin

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