Sıla Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri! Sıla Rüyanda Görsen İnanma sözleri nedir? Rüyanda Görsen İnanma kimin şarkısı? - Haberler
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Sıla Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri! Sıla Rüyanda Görsen İnanma sözleri nedir? Rüyanda Görsen İnanma kimin şarkısı?

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Sıla Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri! Sıla Rüyanda Görsen İnanma sözleri nedir? Rüyanda Görsen İnanma kimin şarkısı?

Söz ve müziği Kaan Tangöze'ye ait olan Rüyanda Görsen İnanma şarkısı, Sıla tarafından bir kez daha yorumlandı. Rock müziğinin değerli gruplarından olan Duman'ın solisti Kaan Tangöze tarafından yazılan parça, pop müzik sanatçısı Sıla tarafından söylendi. Peki, Sıla Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri nedir? Sıla Rüyanda Görsen İnanma sözleri nedir? Rüyanda Görsen İnanma kimin şarkısı?

Sıla Rüyanda Görsen İnanma sözleri nedir? Rüyanda Görsen İnanma kimin şarkısı? soruları 2 Aralık tarihinde yayımlanan Sıla Rüyanda Görsen İnanma şarkısının ardından araştırılan konular arasında yerini aldı.

SILA RÜYANDA GÖRSEN İNANMA ŞARKI SÖZLERİ

Arkadaş sen bu değilsin

Görünüş sadece giysin

Arkadaş niye gücendin?

Alıştım karıştım ben sana

Rüyanda görsen inanma

Arkadaş sen bu değildin

Bilinen sadece ismin

Arkadaş niye değiştin?

Alıştım karıştım ben sana

Rüyanda görsen inanma

Arkadaş sen bu değilsin

Yaşayan sadece fikrin

Arkadaş niye gücendin?

Alıştım karıştım ben sana

Rüyanda görsen inanma

Sana boynumuzu eğeriz sanma

Hakkımızı gelir alırız zorla

Saklayacak yüzün yok, yok!

Rüyanda görsen inanma

Sana boynumuzu eğeriz sanma

Hakkımızı gelir alırız zorla

Saklayacak yüzün yok, yok!

Rüyanda görsen inanma

Sana boynumuzu eğeriz sanma

Hakkımızı gelir alırız zorla

Saklayacak yüzün yok, yok!

Rüyanda görsen inanma

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