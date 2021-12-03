Sıla Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri! Sıla Rüyanda Görsen İnanma sözleri nedir? Rüyanda Görsen İnanma kimin şarkısı?
Söz ve müziği Kaan Tangöze'ye ait olan Rüyanda Görsen İnanma şarkısı, Sıla tarafından bir kez daha yorumlandı. Rock müziğinin değerli gruplarından olan Duman'ın solisti Kaan Tangöze tarafından yazılan parça, pop müzik sanatçısı Sıla tarafından söylendi. Peki, Sıla Rüyanda Görsen İnanma şarkı sözleri nedir? Sıla Rüyanda Görsen İnanma sözleri nedir? Rüyanda Görsen İnanma kimin şarkısı?
Sıla Rüyanda Görsen İnanma sözleri nedir? Rüyanda Görsen İnanma kimin şarkısı? soruları 2 Aralık tarihinde yayımlanan Sıla Rüyanda Görsen İnanma şarkısının ardından araştırılan konular arasında yerini aldı.
SILA RÜYANDA GÖRSEN İNANMA ŞARKI SÖZLERİ
Arkadaş sen bu değilsin
Görünüş sadece giysin
Arkadaş niye gücendin?
Alıştım karıştım ben sana
Rüyanda görsen inanma
Arkadaş sen bu değildin
Bilinen sadece ismin
Arkadaş niye değiştin?
Alıştım karıştım ben sana
Rüyanda görsen inanma
Arkadaş sen bu değilsin
Yaşayan sadece fikrin
Arkadaş niye gücendin?
Alıştım karıştım ben sana
Rüyanda görsen inanma
Sana boynumuzu eğeriz sanma
Hakkımızı gelir alırız zorla
Saklayacak yüzün yok, yok!
Rüyanda görsen inanma
Sana boynumuzu eğeriz sanma
Hakkımızı gelir alırız zorla
Saklayacak yüzün yok, yok!
Rüyanda görsen inanma
Sana boynumuzu eğeriz sanma
Hakkımızı gelir alırız zorla
Saklayacak yüzün yok, yok!
Rüyanda görsen inanma
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