Siirtli kardeşler, her ay biriktirdikleri harçlıkları Filistinli çocuğa gönderiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Siirtli kardeşler, her ay biriktirdikleri harçlıkları Filistinli çocuğa gönderiyor

Siirtli kardeşler, her ay biriktirdikleri harçlıkları Filistinli çocuğa gönderiyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirtli kardeşler, her ay biriktirdikleri harçlıkları İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla 8 yaşındaki Filistinli çocuğa yolluyor.

Siirtli kardeşler, her ay biriktirdikleri harçlıkları İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla 8 yaşındaki Filistinli çocuğa yolluyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Ahmet Yasin (8), Rabia (6) ve Davut Bilgen (3) kardeşler adına aileleri, 2,5 yıl önce İHH İnsani Yardım Vakfının Yetim Sponsorluk Sistemi'ne başvurdu.

Bu kapsamda çocukların her ay kumbaralarında biriktirdiği 125 lira, 3 yaşındayken yetim kalan Filistinli Abir'e gönderiliyor.

Vakıf gönüllüsü Yusuf Çelik, Filistin'e insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Harçlığını biriktiren çocukların, 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan İbrahim Bilgen'in torunları olduğunu dile getiren Çelik, "Bu çocuklar Gazzeli Abir'e hamilik yapıyor. Harçlıklarını Filistin'e göndermek üzere bize getiriyorlar. İsrail zulmü devam ediyor, biz de Filistinli kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yürekleri büyük olan bu çocuklar fedakarlık yapıyorsa biz de her bir evde bir yetime hamilik yapabiliriz." dedi.

Çocukların babası Yusuf Bilgen de Filistin'deki yetimlere yönelik desteğin süreceğini belirterek, "Çocuklar ellerinden geleni yapıyor. Çocuklarım harçlıklarını biriktirmeye başladı. Bu paraları da her ay düzenli olarak yetim kardeşlerine gönderiyorlar. İnşallah Kudüs, Mescid-i Aksa özgürleşir. Çok eskilerde kalan mutlu günlere dönerler. Biz de bunun için çabalamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çocuklardan Ahmet Yasin Bilgen de yetim kardeşine yazdığı mektubu okuyarak, destek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak
İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak
İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak
İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak
BM İnsan Hakları Konseyi'nin Filistin özel oturumu başladı
BM İnsan Hakları Konseyi'nin Filistin özel oturumu başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Adnan Menderes İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirtli kardeşler, her ay biriktirdikleri harçlıkları Filistinli çocuğa gönderiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 16:53:27. #1.14#

title