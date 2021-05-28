Siirtli kardeşler, her ay biriktirdikleri harçlıkları Filistinli çocuğa gönderiyor

Siirtli kardeşler, her ay biriktirdikleri harçlıkları İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla 8 yaşındaki Filistinli çocuğa yolluyor.

Siirtli kardeşler, her ay biriktirdikleri harçlıkları İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla 8 yaşındaki Filistinli çocuğa yolluyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Ahmet Yasin (8), Rabia (6) ve Davut Bilgen (3) kardeşler adına aileleri, 2,5 yıl önce İHH İnsani Yardım Vakfının Yetim Sponsorluk Sistemi'ne başvurdu.

Bu kapsamda çocukların her ay kumbaralarında biriktirdiği 125 lira, 3 yaşındayken yetim kalan Filistinli Abir'e gönderiliyor.

Vakıf gönüllüsü Yusuf Çelik, Filistin'e insani yardımların devam edeceğini söyledi.

Harçlığını biriktiren çocukların, 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlenen saldırıda şehit olan İbrahim Bilgen'in torunları olduğunu dile getiren Çelik, "Bu çocuklar Gazzeli Abir'e hamilik yapıyor. Harçlıklarını Filistin'e göndermek üzere bize getiriyorlar. İsrail zulmü devam ediyor, biz de Filistinli kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yürekleri büyük olan bu çocuklar fedakarlık yapıyorsa biz de her bir evde bir yetime hamilik yapabiliriz." dedi.

Çocukların babası Yusuf Bilgen de Filistin'deki yetimlere yönelik desteğin süreceğini belirterek, "Çocuklar ellerinden geleni yapıyor. Çocuklarım harçlıklarını biriktirmeye başladı. Bu paraları da her ay düzenli olarak yetim kardeşlerine gönderiyorlar. İnşallah Kudüs, Mescid-i Aksa özgürleşir. Çok eskilerde kalan mutlu günlere dönerler. Biz de bunun için çabalamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Çocuklardan Ahmet Yasin Bilgen de yetim kardeşine yazdığı mektubu okuyarak, destek olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz