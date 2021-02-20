Siirtli çocukların mutlu günü
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Siirtli çocukların mutlu günü

20.02.2021 18:10 | Son Güncelleme: 20.02.2021 18:15
Siirtli çocukların mutlu günü

Tüm Şehit Çocukları Derneği, Mardin'de 2018 yılında hain bir pusuda şehit düşen Muhammet Çoban'ın anısına oyuncu Nilay Toprak ile birlikte Siirt Eruh Cintepe köyü çocuklarının kışlık ihtiyaçlarını karşıladı. İşte detaylar...


Oyuncu Nilay Toprak'ın katılımıyla gerçekleşen kampanyada köy çocuklarına mont, eldiven, atkı, kişisel bakım eşyaları ve oyuncaklar dağıtılarak miniklerin yüzleri güldürüldü.

Kaynak: Snob Magazin

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