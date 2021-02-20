Siirtli çocukların mutlu günü

Tüm Şehit Çocukları Derneği, Mardin'de 2018 yılında hain bir pusuda şehit düşen Muhammet Çoban'ın anısına oyuncu Nilay Toprak ile birlikte Siirt Eruh Cintepe köyü çocuklarının kışlık ihtiyaçlarını karşıladı. İşte detaylar...



