Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Güres Caddesi Yenileme Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Güres Caddesi Yenileme Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Güres Caddesi Yenileme Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları inceledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Güres Caddesi Yenileme Projesi ile ilgili yürütülen çalışmaları inceledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Güres Caddesi Yenileme Projesi ile ilgili yürütülen çalışmaları inceledi.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz ile Güres Caddesini gezdi, firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Esnafın taleplerini de dinleyen Hacıbektaşoğlu, gösterdikleri sabırdan dolayı kendilerine teşekkür ederek, kente yakışır bir projenin hizmete gireceğini söyledi.

Peyzaj çalışmaları ile kent mobilyalarının caddeye monte edilmesinin dışındaki çalışmaların yıl sonunda tamamlanacağını ifade eden Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Caddede devam eden çalışmalarla ilgili esnafla görüştük, taleplerini aldık. Saha betonları atılmaya başlandı. Çok geniş ve ferah bir caddeye kavuşacağız. Daha önce de ilan ettiğimiz gibi cadde düzenleme ve inşaat çalışmaları ön görülen takvimde tamamlanacak. Alt ve üst yapı çalışmaları nedeniyle vatandaşlara verilen rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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