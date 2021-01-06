Siirt TSO ile Halk Bankası arasında paraf kredi kartı tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı
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Siirt TSO ile Halk Bankası arasında paraf kredi kartı tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı

06.01.2021 12:11 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:31
Siirt TSO ile Halk Bankası arasında paraf kredi kartı tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ile Halk Bankası arasında oda üyelerine korona virüs salgını sürecinde finansman imkanı sağlayacak protokol imzalandı.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ile Halk Bankası arasında oda üyelerine korona virüs salgını sürecinde finansman imkanı sağlayacak protokol imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ziraat Bankası ve Halk Bankası Genel Müdürlükleri arasında imzalanan Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi tanıtımının ardından Siirt TSO ve Halk Bankası arasında protokol imzalandı. Çatı kuruluşu TOBB'un önderliğinde Siirt Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerin içinde bulunduğu bu zorlu sürecin daha rahat atlatması için ellerini taşın altına koyarak çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirten STSO Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, protokolün üyelere hayırlı olmasını diledi. Başkan Kuzu, "Malum pandemi süreci hemen hemen tüm sektörleri etkiledi. Üyelerimiz büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Zorlu süreçte Halk Bankası ile yapılan bu protokolle, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılarken, üretimde ve ticarette de devamlılığı sağlamış oluyor. Söz konusu protokol ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacaktır" dedi.

Siirt TSO hizmet binasında gerçekleşen Parafkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi imza törenine Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı AbdulKadir Demirhan ve Halk Bankası Siirt Şube Müdürü Can Kocaer katılım sağladı. - SİİRT

Siirt TSO ile Halk Bankası arasında paraf kredi kartı tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı
Siirt TSO ile Halk Bankası arasında paraf kredi kartı tedarik zinciri finansmanı protokolü imzalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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