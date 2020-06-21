Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü Siirt'te aniden bastıran sağanak yağıştan korunmak için bir ağacın altına sığınan 45 yaşındaki Hikmet Tunç, ağaca yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Siirt'in Eruh ilçesinde sağanak yağıştan korunmak için altına girdiği ağaca yıldırım isabet eden 45 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. SAĞANAKTAN KORUNMAK İÇİN AĞACIN ALTINA SIĞINDI Şırnak'ın Güneyçam köyünden Eruh ilçesi Okçular köyüne baba evini ziyarete giden 4 çocuk annesi Hikmet Tunç (45), arazide ot biçerken aniden başlayan sağanaktan korunmak için bir ağacın altına sığındı. YILDIRIM İSABET ETMESİ SONUCU ÖLDÜ Bu sırada ağaca yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan Tunç, yakınları tarafından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Tunç'un cesedi, ilk incelemenin ardından Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA