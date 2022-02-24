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Siirt'te yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Siirt'in Eruh ilçesinde yaralı bulunan sülün, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

ERUH, SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ilçesinde yaralı bulunan sülün, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe yakınlarında yaralı sülün bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, köylüler tarafından bulunan yaralı sülünü muhafaza altına aldı.

Veteriner kliniğinde tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan sülün, ekipler tarafından bulunduğu bölgede doğaya salındı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt, Eruh, Güncel, Haberler

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