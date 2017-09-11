Siirt'te Tarım Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Siirt'te Tarım Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Siirt'te Tarım Aracı Devrildi: 3 Yaralı

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Serkan Karanfil (19) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı Siirt-Kurtalan karayolunun 8'inci kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücüyle tarım aracında bulunan Abdulhakim Karanfil (18) ve Harun Ekin (16) ağır yaralandı.

AFAD ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle devrilen araçtan çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.